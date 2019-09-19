Yeşilyurt'ta Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

3.Lig 3. Grup'ta oynadığı 3 maçta da yenilen Yeşilkyur Belediyespor, ligin 4. Haftasında deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.



Alınan başarısız sonuçlardan dolayı morallerin bozuk olduğu takımda, hedef deplasmanda galip gelerek ilk 3 puanla tanışmak.



Hazırlıkların Yeşiltepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde teknik sorumlu Hayati Palancı nezaretinde sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Palancı antrenman sonrası yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a ilk galibiyetlerini almak için gideceklerini belirterek, "Lige oynadığımız 3 maçta da galip gelemediğimiz için üzülüyoruz elbette ki. Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabi bundaki en büyük etken yeni bir takım olmamız ve uyum sürecinde yaşanan sancıları çekmemiz diye bilirim. Bunun dışında bazı oyuncularımızın performansı şuan beklentilerimizin altında. Bizim için gerekli olan tek şey bir galibiyet. Bir galibiyetle her şeyin yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Bu hafta Diyarbekir'de kazanıp ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA