Yeşilyurt'ta dönem başı müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı dönem başı müdürler toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Muhammed Sait Baytok'un katılımıyla düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, şube müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinden görevliler katıldı.

Baytok, başarı grafiğini bir önceki döneme göre yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Başarı düşüklüğünü, çocuklarımızı iyi okullara yerleştiremediğimiz anlamına gelir ki bu da bir sorumluluk ve vebaldir. Ders dışında da çocuğa okulu sevdirmeliyiz." dedi.

Toplantıda eğitim ile ilgili konular görüşüldü.