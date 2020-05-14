Yeşilyurt'ta engelli öğrencilere hediye - Son Dakika

Engelliler Haftası nedeniyle Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde engelli öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce evlerinde ziyaret edilerek öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Engelliler Haftası nedeniyle Milli Hakimiyet Ortaokulu ve Yunus Emre İlkokuluna kayıtlı evde özel eğitim gören Hasret ve Mehmet Yıldızdal kardeşler ile Kadircan Şahin isimli engelli öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aymak, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir vesile olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Engelliler toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturuyor. En azından, kendi ailelerimizde olmasa bile komşularımızda, yakınlarımızda engelli olan fertler var. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Onlarla birlikte sevincimizi, umudumuzu, üzüntümüzü paylaşıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenlerinden ayrı kalan ve evlerinden çıkamayan engelli öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek sevindirdik, sevinçlerine ortak olduk."