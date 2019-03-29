Yeşilyurt'ta Fidan Dikimi
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildi.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildi.
Kuşçu İlkokulu Ortaokulu bahçesindeki fidan dikimine Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak katıldı.
Baytok, öğrencilerle fidan dikerek, orman sevgisi hakkında bilgi verdi.
İlçe genelindeki okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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