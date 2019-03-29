Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Fidan Dikimi

Yeşilyurt'ta Fidan Dikimi

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildi.

Yeşilyurt'ta Fidan Dikimi, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildi.

Kuşçu İlkokulu Ortaokulu bahçesindeki fidan dikimine Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak katıldı.

Baytok, öğrencilerle fidan dikerek, orman sevgisi hakkında bilgi verdi.

İlçe genelindeki okulların bahçelerine 250 çam fidanı dikildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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