Yeşilyurt'ta futbol heyecanı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde hizmete sunulan Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen futbol turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oluyor.



Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde eğitime destek hizmeti alan öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları ve kötü alışkanlıklardan korunmalarını sağlamanın yanı sıra sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında 9 takım mücadele ediyor.



Turnuvanın gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sporla olan bağlarını artırmalarını açısından bir fırsat olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Gençliğe yapılan yatırımları, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde ilçemizin farklı bölgelerinde eğitimden sanata, kültürden spora kadar birçok alanda hizmetler sunan Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz arasında düzenlediğimiz futbol turnuvamız oldukça heyecanlı ve keyifli geçmektedir. Çocuklarımızın maçlar sırasında azmi, gayreti ve çabası her türlü takdirin üzerindedir. Gençlerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, birbirleriyle hem kaynaşıyorlar hem de sportif aktivite yaparak zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Sporun en güzel yanlarından biri de hiç şüphe yok ki, dostluk, barış ve kardeşlik olgusudur. Gençlerimizi sporun tüm güzellikleri ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Kazanılan başarılar gelip geçicidir ama dostluklar kalıcıdır ve hiçbir zaman da unutulmazdır. Renkli görüntülere sahne olan turnuvamızda sporcuların birbirleriyle kaynaşarak centilmenlik içerisinde oynamaları hepimizi sevindirmektedir. Turnuvamızda kaybeden yoktur, burada aslolan çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı ve güzel bir hayata yaşamaları için onlara destek vermektir. Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak en önemli görevimizdir. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri etkinliklerimizle gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA