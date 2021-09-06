Yeşilyurt'ta gençlere 25 Milyon TL.'lik spor yatırımı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Spor Tesisleri' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor TOTO Teşkilatıyla yapılan protokol kapsamında Yeşilyurt'a dev spor yatırımları kazandırılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana gençlere, eğitime ve spora ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlayan gençlik ve spor yatırımları kapsamında, toplam maliyeti 25 Milyon TL. olan yatırımların büyük bir kısmı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Her yaştan insanın daha sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 4 adet Basketbol ve Voleybol Sahası, 3 adet Tenis Kortu, 1 adet Bocce Sahası, 10 adet Semt Sahası (Açık ve Kapalı Futbol Sahaları) , 1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 1 adet Güreş Sahasıyla birlikte gençlere en büyük yatırım kazandırılmış olacak.

Kalıcı başarıların temelinde yer alan alt yapı ve tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, semt sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları ve bocce sahası başta olmak üzere salon sporlarının gelişmesine yönelik yaptıklarıhizmetlerle Yeşilyurt'u spor kenti yapma yolunda önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

Spor Tesislerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçen sosyal sorumluluk projeleriyle toplam maliyeti 25 Milyon TL. olan spor hizmetleriyle alt yapı ve tesisleşmeye büyük bir katkı sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donatarak, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine önemli katkılar sunduklarına dikkat çekti.

Tekvando, Kıck-Boks ve Masa Tenisi başta olmak üzere farklı branşlardaki salon sporlarına da önemli destekler sağladıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek yatırımları önemsediklerini ifade ederken,alt yapı ve tesisleşmeye sağladıkları desteklerle birlikte geleceğin Milli Takım sporcularının yetişmesine de katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.