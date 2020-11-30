Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor - Son Dakika

Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor

30.11.2020 14:29
Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor, System.String[]

'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle vatandaşların iyi ve zor anlarında yanlarında olmaya özen gösteren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıbağlar, Abdulgaffar ve Cemal Gürsel mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırladığı 2.

'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle vatandaşların iyi ve zor anlarında yanlarında olmaya özen gösteren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıbağlar, Abdulgaffar ve Cemal Gürsel mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırladığı 2.200 adet kıyafet kolisini mahalle muhtarlarına teslim etti.

Yeşilyurt Belediyesi Abdulgaffar Mahallesi Muhtar Evi önünde düzenlenen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ile mahalle sakinleri katıldı. Mahalle Muhtarları, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Yeşilyurt Belediyesiyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları planlı bir şekilde ulaştırdıklarını söyledi. Vatandaşların her türlü şartta yanında olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, " Üç mahallemizde toplam 2.200 ihtiyaç sahibi hemşerimize teslim edilmek üzere gerçekleşen bu yardım faaliyetinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinde ki mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz bir şekilde fazlasıyla yaparken, sosyal ve kültürel belediyeciliği de layıkıyla yerine getirmektedir. Bizlerde bu hizmetlerden gurur duymaktayız" şeklinde konuştu. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle vatandaşların her türlü şart ve durumda yanında yer aldıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Gönül Belediyeciliği esaslı sosyal sorumluluk projelerimize ve hizmetlerimizle vatandaşların yüreklerine dokunmaya, onların gönül dünyalarında yer edinmeye devam ediyoruz. Sosyal yardım alanında Emanet Çarşı başta olmak üzere diğer sosyal sorumluluk projeleriyle 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine farklı bir pencere açan yerel bir yönetim olarak, tüm yaşam alanlarımızda ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit edip, yardımlarımızı ulaştırmak adına İlçe Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz, İl ve İlçe Kızılay Şubelerimizle ortaklaşa bir çalışma başlattık. Mahallelerde ki gözümüz kulağımız olan, kimin ihtiyacı varsa onu en yakından bilen Mahalle Muhtarlarımızın da bu anlamdaki büyük destekleriyle merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizde ki ihtiyaç sahiplerini belirledik. Yapılan saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde maddi durumu yerinde olmayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi kayıt altına alarak, gerek hayırseverlerimizin yardımları gerekse de kendi imkanlarımızla aldığımız kıyafetlerimizi, kolilere yerleştirerek mahalle muhtarlarımıza emanet ediyoruz, onlarda bu paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Aşağıbağlar, Abdulgaffar ve Cemal Gürsel mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve büyüklerimize ulaştırmak üzere hazırladığımız 2 bin 200 adet kıyafet kolisini ise bugün üç mahalle muhtarımıza teslim ettik. 7'den 70'e ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bu yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize ve yardım faaliyetlerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan bir insanın ihtiyacını gidermektir, ona yardımcı olmak, sorunları yerinde görüp çözüm üretmektir. Bizlerde elimizden geldiğince gücümüz oranında yerine getirmeye gayret ediyoruz. Fiziksel anlamda, sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve temizlik anlamında en güzel hizmetlerimizi halka ulaştırırken, bizleri en fazla mutlu eden ise, insanlarımıza direk dokunan ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi sağlayan, yüzlerini güldüren sosyal belediyecilik hizmetlerimizdir. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizin karşılığında bir dua etmesi, güler yüz göstermesi ve güzel sözler söylemesi her şeyden kıymetlidir. Bizlerde buna vesile olduğumuz için mutlu oluyoruz. Rabbim bu yardımların hayata geçmesinde kim emek ve gayret verdiyse binlerce kez razı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor
Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor
Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor

Cemal Gürsel, Yeşilyurt, Malatya, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta 'gönül belediyeciliği' ile ihtiyaçlar gideriliyor - Son Dakika


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