Yeşilyurt'ta halı sahaların açılmasıyla ilk maç yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 5 ay önce geçici olarak kapatılan halı sahaların açılmasıyla ilk maçı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Gülenç ve Başkan Çınar, koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan halı sahaların tekrar açılmasının ardından Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksi'nde gençlerle futbol oynadı.

Kaymakam Turgay Gülenç, gençlerle yeniden sportif bir etkinlikte bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele için ülkemizde alınan ciddi tedbirler neticesinde sportif etkinliklerden uzak durmak zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla halı sahalarımızın yeniden açılmasıyla birlikte spora kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri altında yapacağız. Gençlerimizin daha nezih ve güzel alanlarda spor yapması ve kendini yetiştirmesi adına devletimizin ve yerel yönetimlerin ciddi yatırımları ve çok büyük gayretleri var." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Çınar da halı sahaların tekrar açılmasının kendilerini mutlu etttiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halı sahalarımızın koronavirüs tedbirleri altında yeniden açılması nedeniyle Dilek Mesut Özil Halı Sahası'nda sporcularımızla yeniden bir araya gelmekten büyük bir kıvanç duyduk. İnşallah hep birlikte el ele vererek, koronavirüs tedbirlerine uyarak bu virüs belasından kurtulmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Eski o coşkulu maç atmosferlerini yaşamak için de hepimizin daha duyarlı, rehavete girmeden kurallara uymamız lazım."