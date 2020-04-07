Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Son Dakika

Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde etkisini hızlıca göstermeye başlayan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçemizin tüm noktalarında tedbirlerimizi büyük bir ciddiyetle uygularken diğer taraftan da 2020 yılı...

Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde etkisini hızlıca göstermeye başlayan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçemizin tüm noktalarında tedbirlerimizi büyük bir ciddiyetle uygularken diğer taraftan da 2020 yılı yatırımları kapsamındaki alt ve üst yapı hizmetlerimizi aksatmadan hayata geçiriyoruz" dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü, Çukurdere, Koyunoğlu, Yavuz Selim, Bahçebaşı, Su, Yeni, Hamidiye, Hıroğlu, Mollakasım, Kadiruşağı, Gündüzbey, Ortaköy, Öncü ve Salkonak mahalleleri muhtarlarına kolonya, maske ve eldivenlerin bulunduğu sağlık kitlerini dağıttı. Yeşilyurt'un her noktasının sağlıklı, refah ve temiz bir görüntüye sahip olması adına rutin olarak yaptıkları temizlik çalışmalarına virüs salgını nedeniyle daha fazla yoğunluk verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan salgının yayılmasını engellemek adına bizler gece gündüz demeden halkımızın sağlığı, refahı ve huzuru için görev başındayız. Bizim yaptığımız çalışmaların amacına ulaşması için de gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse ilgili bakanlıklarımızın telkin ettiği kurallara vatandaş olarak uymamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerinde kalmalarını, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını riske atmamalarını rica ediyoruz. Korona virüs bütün dünyanın başında büyük bir bela olarak maalesef tüm yaşamı etkiliyor. Bizim de bu virüs ile doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun başında da kurallara uymak gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yaşamı ve insan sağlığını direk etkileyen virüs salgını nedeniyle başlattığımız topyekün seferberlik kapsamındaki hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek sağlık kitlerimizi teslim etmeye devam ediyoruz. Bu tür ziyaretlerimiz sırasında mahallelerimizin sıkıntıları ve muhtarlarımızın taleplerini yerinde öğrenip, çalışmalarımıza bu yönde belirliyoruz" ifadelerini kullandı.


Bir yandan virüs salgını dolayısıyla başlattıkları çalışmaları ciddiyetle sürdürürken diğer taraftan 2020 yılı yatırımları kapsamındaki saha çalışmalarını aksatmadan sürdürmekte olduklarına dikkat çeken Çınar, "Bazı birimlerimiz bu süreçte hizmetlerin aksamadan sürmesi için sahada aktif olarak yer almaktadır. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Çevre Müdürlüğümüzün yanı sıra Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimizde 'Vefa Sağlık Grubu' ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik çalışmalara destek veriyor. Bununla birlikte sosyal medya ekibimizde evde kalan her yaştan vatandaşımızın sıkılmadan evlerinde yaşamaları adına farklı aktiviteler ve yarışmalar düzenleyip, halkımızı bilgilendirici paylaşımlar yapmaktadır. Bizler de tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaşanan sıkıntının bir an önce sona ermesi adına üzerimize düşeni harfiyen yerine getirmekteyiz. Bugün ki mahalle gezilerimiz çerçevesinde ziyaret ettiğimiz Konak mahallemizde devam eden kilit taşı döşeme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Sahada sosyal mesafeye uygunluk gösterip, özverili ve fedakarca çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak hiçbir hizmetimizin aksamadan devam etmesi adına titizlikle çalışıyoruz. Yaşadığımız zor günlerin sona ereceğine, güzel günlerin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz" dedi. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi         
00:44
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu         
00:36
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı         
00:15
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında         
23:58
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi         
23:52
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi         
23:45
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı         
23:39
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı         
23:30
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 00:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]