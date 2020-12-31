Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti - Son Dakika

Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti

31.12.2020 11:46
Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizde Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyecilik gibi iki değerli kavramı birleştirip, 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile başlattığımız milletimize hizmet yolculuğumuzu daha kalıcı ve güzel bir seviyeye ulaştırdık" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizde Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyecilik gibi iki değerli kavramı birleştirip, 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile başlattığımız milletimize hizmet yolculuğumuzu daha kalıcı ve güzel bir seviyeye ulaştırdık" dedi.

İnsana dokunan hizmetleriyle gönül belediyeciliğindeki farkını ortaya koyan Yeşilyurt Belediyesi, havaların soğuduğu bugünlerde Yeşilyurt'ta yardıma muhtaç, kimsesiz ve dar gelirli vatandaşlara yönelik gıda ve kıyafet yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği hizmetlerini birleştirerek 'insan odaklı' projelerin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Seyran Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan 1.200 kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez'e emanet etti. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, " Sayın Başkanımız ve ekipleri her zaman olduğu gibi yine güzel çalışmaların altına imza atıyor. Bölgemizde dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere 1.200 kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini bize emanet etti, bizlerde hakkaniyet içerisinde gariban, yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Doğal afetler ve pandemi nedeniyle yaşanılan zor süreçte 'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik olgularının üst seviyede yaşandığı Yeşilyurt'umuzda bizlerde hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği hizmetlerimizle harmanlayarak, insan odaklı projelerimizin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlıyoruz. 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile başlattığımız tüm yatırımlarımızda önceliğimiz insanlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek, mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımızda gerek belediyemizin imkanları gerekse de hayırseverlerimizin ciddi katkılarıyla bir araya getirdiğimiz kıyafetlerimizi paketleyerek, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlıklarımıza emanet ediyoruz. Muhtarlarımızın ciddi destekleriyle mahallelerimizde ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarının yanı sıra havaların soğuğu bugünlerde pandemi nedeniyle dışarıya çıkamayan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını bu vesileyle gideriyoruz. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Muhtarlarımızın koordineli ve uyumlu çalışmaları neticesinde, ihtiyaç sahibi ailelerimize her türlü yardımı ulaştırmaktayız. Seyran Mahalle Muhtarlığımıza da bu kapsamda bin 200 adet kıyafetin yer aldığı kolilerimizi teslim ettik. Cenab-ı Allah'a, veren el olmayı bize nasip ettiği için ne kadar hamt etsek azdır. Tabii ki hayır kapıları verdikçe daha fazla açılıp genişliyor. Yeşilyurt'umuzda, yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere verilen sosyal yardımları kurumsal ve sistemli hale getirip 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerini tam manasıyla uygulamaktayız. Bir yandan fiziksel, sosyal, kültürel, sportif, çevre ve eğitim yatırımlarımızı başarıyla uygularken, diğer taraftan gönül belediyeciliği projelerimizle de bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Yardım kolilerinin hazırlanmasında bize destek olan hayırsever insanlarımızdan ise Allah razı olsun. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti
Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti
Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti - Son Dakika


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