Yeşilyurt'ta hizmete girecek millet bahçeleri örnek olacak - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkının ikinci etabı ile Yeni Belediye Hizmet Binasının bulunduğu bölgede hizmete sunulacak olan Millet Bahçelerinin; mimari yapıları, tasarımları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla park yatırımlarına örnek gösterilip, bölgeye yeni güzellikler katacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgenin en büyük sosyal yaşam özelliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkının ikinci etabında hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi alanında, Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Çevre Koruma Dergisi tarafından hediye edilen 750 adet toros sediri çam fidanının dikim çalışmalarına katıldı.

"Millet bahçelerimiz, kentimize farklı güzellikler kazandıracak"

Yeşilyurt'un daha fazla yeşillenmesi adına başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarına destek veren Çevre Koruma Dergisine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt'un, iki ayrı bölgede hizmete sunulacak olan Millet Bahçeleri sayesinde farklı güzelliklere kavuşacağını söyledi.

Her iki Millet Bahçesinin hem yeri ve konumu hem de görselliği ve mimari yapısıyla park yatırımlarına örnek gösterilecek özelliklere sahip olacağını belirten Çınar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde sayısı artan Millet Bahçeleri projesini Yeşilyurt'umuzun iki özel noktasında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Muhteşem atmosferi ve doğası ile eşsiz bir manzaraya sahip Beylerderesi'nde yapımı süren Şehir Parkımızın ikinci etabı ile Yeni Belediye Hizmet Binasının bulunduğu bölgede hemşerilerimizle buluşturacağımız Millet Bahçelerimiz, tasarımları, oyun alanları, sosyal donatıları, aydınlatmaları, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve kamelyalarıyla görsel bir zenginlik oluşturup, bölgemizin gelişen hüviyetine yeni anlamlar kazandıracaktır " diye konuştu.

"Malatya'nın yeni gözde mekanlarından olacak"

Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde yapımı süren Millet Bahçesinin daha renkli, canlı ve güzel alanlara sahip olmasına adına ağaçlandırma hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde 1.444 adet fidanımızın yanı sıra Yeşil Gıda Sera Alanımız ve Tarımsal Üretim AR-GE Sahamızda üretimini yaptığımız rulo çimlerimiz, menekşelerimiz ve hercai çiçeklerimizin ekimini yaptığımız Millet Bahçemizde ağaç sayısının artması noktasında ki etkinliklerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Ankara'da faaliyetlerde bulunan Çevre Koruma Dergisi tarafından temin edilen 750 adet toros sedirini toprakla buluşturmaktayız. Ağaç dikme mevsimini de fırsat bilerek bu güzel havada fidanlarımızı toprakla buluşturarak, ilçemizin daha fazla ağaçla buluşmasına katkı sağlıyoruz. Yeşillendirme hizmetlerimize destek veren Çevre Koruma Dergisinin sahiplerine ve çalışanlarına, gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yakınca bölgemizde hizmete sunacağımız Millet Bahçemiz, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla göz dolduracak çok kıymetli bir yaşam alanı hüviyetine sahip olacaktır. Beylerderesi'nin muhteşem manzarasına hakim bir noktada hemşerilerimizle buluşturacağımız Millet Bahçemiz, sakin ve sessiz ortamıyla, spor sahaları ve fıtness aletleriyle, oturma alanları ve aydınlatmalarıyla Yeşilyurt'umuzun yeni gözde mekanlarından olacaktır. Hemşerilerimiz, komşuları ve çocuklarıyla birlikte buraya gelip, güzel, sağlıklı ve huzurlu bir atmosferde keyifli anlar yaşayacaklar, spor yapacaklar ve vakitlerini daha güzel değerlendirme fırsatına kavuşacaklar. Biz ne yapıyorsak hemşerilerimizin mutluluğu ve huzuru için yapıyoruz. Kentimizde ağaçlandırma ve çevre faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle işbirliği halinde yürüttüğümüz ağaç seferberliğimizle ilçemizi daha fazla yeşille buluşturmak için düzenlediğimiz etkinliklere devam edeceğiz. Ne kadar çok ağaç diker ve yeşillendirirsek gelecek nesillere de o kadar güzel miraslar bırakırız. Gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı alanlara sahip güzel bir Yeşilyurt emanet etmek için de çalışma tempomuzu daha da artıracağız.2014 yılından bugüne kadar 206 adet parkımızı hizmete sunup, 837 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırarak, geleceğe güzel bir yeşil bir çevre için çok güzel adımlar atıyoruz, inşallah bunların devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ise ağaçlandırma hizmetlerine büyük önem veren Çınar'a teşekkürlerini sunup, plaket takdim etti.

Çınar da, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe'ye kayısı paketi, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya'ya ise teşekkür plaketi takdim etti. - MALATYA