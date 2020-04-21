Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak - Son Dakika

Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak

6 saat önce

Yeşilyurt Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üst seviyede faydalanmak amacıyla ilçenin beş farklı noktasına Güneş Enerji Santrali kurma çalışmalarını hızlandırdı.

Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üst seviyede faydalanmak amacıyla ilçenin beş farklı noktasına Güneş Enerji Santrali kurma çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki ilk güneş enerji santralinin bölgedeki 850 evin günlük enerji ihtiyacının karşılayacak kapasiteye sahip olacağını söyledi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesinde inşaatı devam eden 1.Güneş Enerji Santrali çalışmalarında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Çınar, yeni dönem vaatleri arasında yer alan 'Yeşilyurt'un 5 Farklı Noktasına GES' projesinin ilki olan Mollakasım Mahallesi 1.Güneş Enerji Santrali yapım işinin hızlandığını belirtti. Başkan Çınar, çevre ve doğaya önem veren bir yerel yönetim olarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilenebilir enerjiden istifade etmek amacıyla ilçenin beş farklı noktasına Güneş Enerji Santrali kuracaklarını söyledi. Çınar, "Mollakasım Mahallemizde ilkini kuracağımız Güneş Enerji Santralimizin yapım işi tüm hızıyla sürerken, santralin çelik konstrüksiyonları tamamlanıp, panel montajları yapılmaktadır. Enerji alanımızda çok yakın zamanda elektrik üretimine başlayacağız. Burası faaliyete geçtiği zaman günlük 850 adet evin elektrik ihtiyacını karşılayacak olup, ortalama 1 megabaytlık güneş enerjisi üretimi yapacağız. Son dönemlerde müstakil evlerin arttığı Mollakasım mahallemizde ciddi şekilde hissedilen enerji ihtiyacını bu şekilde karşılamış olacağız. Mahalle muhtarımız ve halkımızla yaptığımız toplantılarda bizlere bu yönde talepler gelmişti. Bizlerde TEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerde bu bölgemizde Yeşilyurt Belediyemize ait olan bu alanı enerji yatırımına dönüşümünü sağladık. Burada enerji üreterek halkımızın ihtiyaç duyduğu bir yatırımı hizmete sunacağız. Halkımıza yapmayı vaat ettiğimiz yatırımları teker teker hizmete sunmaktan ayrıca mutluyuz. Hem bölgemizin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Burada emek ve çaba sarf eden herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Enerji yatırımlarında isminden söz ettiren bir ilçe olma hedefi belirlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde faydalanmayı amaçlıyoruz. Güneş Enerji Santrallerimizin sayısını artırıp bölgemizin enerji ihtiyacını bu şekilde karşılamak istiyoruz. Bu tür yatırımları ciddi şekilde önemsiyoruz. Yeşilyurt'un beş farklı noktasına bu santralleri kurup, bölgede enerji yatırımlarında isminden söz ettiren bir ilçe olmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:10 Kaynak: İHA

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