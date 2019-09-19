Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Programa, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz , İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Müdürü Vekili Arif Horasan , davetliler okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Hakimiyet İlk ve Ortaokulundaki programa geçildi.

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