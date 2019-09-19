Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Hakimiyet İlk ve Ortaokulundaki programa geçildi.

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu. Okulun 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine "Okulumuza hoşgeldiniz" diyerek çiçek verdi.

Programa, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Vekili Arif Horasan, davetliler okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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