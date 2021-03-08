Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği

08.03.2021 18:45
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel kutlama programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel kutlama programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Valinin eşi Negihan Baruş, AK Parti İl Başkanının eşi Sema Koca, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt Kaymakamının eşi Figen Gülenç ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar, "O kadar özel gün arasında belki de biz kadınlar için en önemlisi olan, her yıl mart ayında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. " diye konuştu.

Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Semra Çınar, " Kadınlarımız sorunları çözmek için isteklerini ifade edebilmekte, olumsuzlukları sorgulamaktadırlar. Ben burada 'Kadın Hakları' diye ayırımda bulunmak istemiyorum, kadın hakları ve insan hakları ayrı tutulamaz kadınlar da her yerde, herkes için geçerli haklara sahiptirler. Aynı zaman da devlet ve toplumların huzuru ve sürekliliği içinde kadın-erkek her bireyin saygılı olması, baskıdan uzak, mutlu bireyler olarak hayatı paylaşmaları gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızda küresel ölçekte kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde yegane başvurulacak yolun adalet olduğunu söylemiş, kadınların çalışma koşulları ile ilgili olarak da "eşit işe eşit ücret" anlayışıyla adaleti sağlamak için genelge çıkartmış ve çalışan anneler için süt izni ve ücretsiz izin konularında düzenlemeler yaparak her daim kadınlarımızın yanında olmuştur. Bizde Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yardım işleri birimimizde maddi ve manevi ihtiyacı olan her kadınımıza destek oluyoruz aynı zamanda kadın yaşam merkezimizle, kiltepe meslek edindirme kurslarımızla ve kadın kooperatifimizle kadınlarımızın kendilerini daha güçlü hissederek, adımlarını daha güvenli atmaları ve sosyal hayatta var olabilmeleri için her daim destekliyoruz. Unutulmamalıdır ki; kadınlara eşit hakların verilmesi, dünya barışını da güçlendirecektir. Bende bugünün kadınların saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, savaşın şiddetin ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da programa katılarak Yeşilyurt'ta kadınlara yönelik gerçekleşen sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Kadınların bilgi, birikim ve tecrübelerinden sürekli istifade ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladığını söyledi. Dünya'nın farklı yerlerinde ve Türkiye'de de kadına yönelik yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür olumsuz hadiselerin tekrarlanmaması içinde hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan bize hizmet felsefesiyle çalışan Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması içinde gereken duyarlılığı göstermekteyiz. Kadınlarımızın iş gücü potansiyelini artırıp farklı meslek dallarını öğrenip aile ve ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmaları için yatırım alanlarımızın sayısını hızla artırdık. Kiltepe Kadın Meslek Edindirme Kurs Merkezimizin yanı sıra Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Millet Kıraathanelerimiz ve Bilgi Evlerimizle kadınlarımızın hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz. Bir toplumda kadın mutlu ve huzurluysa ailede mutludur, sokaklarımız, caddelerimiz ve yaşadığımız her yer ve doğal olarak toplumsal dinamiklerin hepside mutlu ve güvendedir. Kadınlar çünkü ailenin ve toplumun temel taşıdır. Kadınların refahı ve mutluluğu hayatımızın her anına yansımaktadır. Yeşilyurt'umuzu geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı hayata geçirirken bu anlayışı sürekli ön planda tutarak kadınlarımızın daha aktif, daha katılımcı ve daha üretken olmasını göz önünde bulunduruyoruz. Bizim için aslolan ortak müşterekte herkesin mutlu ve huzurlu olmasıdır. Türkiye genelinde isminden söz ettirecek yatırımlara kavuşan ve yeni vizyonel yatırımlara güzelliklerine güzellikler katacağımız Yeşilyurt'umuzda kadınlarımızın her türlü alanda daha fazla üretken ve mutlu olması içinde yatırımlarımızın sayısını artırıp bu alanda oluşturduğumuz farkındalıkları güçlü hizmetlerle ileriye taşıyacağız. Kadınların mutluluklarını artıran toplumlar geleceğe daha güvenle ve huzurlu bakar. Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'tur, bu mutluluğun temeli de kadınlarımızdır. "

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, programa katılanlara günün anısına çiçek ve hediyeler takdim ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar ve davetliler daha sonra Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Gedik Kültür Otağında açılan 'Kadın ve Hayat' isimli fotoğraf sergisini gezdiler. - MALATYA

Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği

Kadınlar Günü, Yeşilyurt, Çınar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei