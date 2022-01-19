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Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği - Son Dakika

Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği

19.01.2022 14:59

- Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği Çınar: "Karla mücadelemiz planlı bir şekilde ilerliyor" Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların...

- Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği

Çınar: "Karla mücadelemiz planlı bir şekilde ilerliyor"

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte daha önce yapılan planlama doğrultusunda teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının yolda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, gece saatlerinden itibaren ilçenin tüm yaşam alanlarında yoğun bir mesai yapıyor.

Çınar, tatlı ve çay ikramında bulundu

Yeşilyurt'un dört bir tarafında gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele konusunda görevlendirilen ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi. Sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek tatlı ve çay ikramında bulunan Çınar, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica etti.

Malatya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla belediye ekiplerinin belirlenen planlama çerçevesine çalıştığını vurgulayan Çınar, "Yoğun kar yağışı nedeniyle daha önce görevlendirme yapılan Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki personellerimiz teyakkuz halindeler, çalışmalar çok yoğun devam ediyor. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. İş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte sahadayız. Başta okul, hastane, kamu kurumları, sağlık ocakları ve otobüs güzergahları olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bölgelerde büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız 3 vardiya halinde ve 24 saat esaslı olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum. Tabii ki kar yağışı halen devam ettiği için vatandaşlarımızın kendi araçlarını kullanmamalarını, toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Bu hem daha güvenli olacak hem de ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Kar yağışının Cenab-ı Allah'ın lütfu, nimeti ve bereketi olduğunu ifade eden Başkan Çınar, " Aylardır beklediğimiz kar yağışının ülkemizin dört bir tarafında ve kentimizde başlaması bizleri sevindirdi. Barajlardaki su seviyesinin yükselmesi, yer altı su kaynaklarının ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım arazilerimizden daha bereketli ve güzel ürünler toplanabilmesi için kar yağışının çok büyük önemi vardır. Salı akşamından itibaren beklentilerimizin üzerinde bir kar yağışı oldu ve halen devam ediyor. Bir yandan kar yağışının mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da Büyükşehrimizin koordinasyonunda ilçe belediyesi olarak kendi bölgemizde yağan kardan dolayı oluşabilecek sıkıntıları en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Görevlendirilen ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar, iş makinalarımızla birlikte top yekün seferberlik halindeyiz. Okulların tatil olması kent içerisindeki yoğunluğun azalması açısından faydalı oldu. İlçemizin her noktasında araç ve yaya trafiğinde her hangi bir sorun yaşanmaması için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Gece geç saatlerinden itibaren bizlerde ekiplerimizin çalışmalarını sürekli takip ettik, gece ekiplerinden sonra gündüz ekiplerimizin de çalışmalarını yerinde inceledik. Gün boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Bizler gerekli tedbirleri alıyoruz. Salı gününden itibaren devam eden çalışmalarda büyük bir emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Salı gecesi TOKİ Bölgesi başta olmak üzere kırsal alanlardaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra sabahın erken saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Çınar, personellerle birlikte kar temizliği yaparken esnaflar ve vatandaşlarında taleplerini dinledi.

Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği
Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği
Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği

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Yeşilyurt, Hisarcık, Çınar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta karla mücadele seferberliği - Son Dakika


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