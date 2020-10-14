Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı

14.10.2020 15:31
Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin tarihi bölgelerinden Kadim Çırmıhtı ve Gündüzbey'de ki binaların ve dükkanların dış cephelerini 'Cephe Sağlıklaştırma' projesiyle yenileyerek bölgenin tarihsel kimliğine yeni değerler kazandıran Yeşilyurt Belediyesinin dönüşüm ve yenileme projeleri mahalle...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin tarihi bölgelerinden Kadim Çırmıhtı ve Gündüzbey'de ki binaların ve dükkanların dış cephelerini 'Cephe Sağlıklaştırma' projesiyle yenileyerek bölgenin tarihsel kimliğine yeni değerler kazandıran Yeşilyurt Belediyesinin dönüşüm ve yenileme projeleri mahalle sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Tv mikrofonlarına duygularını dile getiren mahalle sakinleri ve esnaflar, Çırmıhtı ile Gündüzbey'in tarihsel ruhunu yeniden ayağa kaldırmak adına 'Lezzet Vadisi' ve ' Yeşilyurt Kentsel Tasarım' projeleri çatısı altında birçok projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

"Tanıtıma yönelik projeler bölgenin değerini artırdı"

Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Cephe Sağlıklaştırma' projeleriyle tarihi evlerin ve işyerlerinin sosyal dokuya uygun bir şekilde dönüşümünün sağlandığını ifade eden vatandaşlar, Tarihi Konakların restorasyonu, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı, Tekstil, Gastronomi ve Kent Belleği Müzesi ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı Lokanta gibi alanların kurulmasıyla bölgenin değerinin daha da arttığına dikkat çektiler.

"Ellerine sağlık, çok güzel oldu"

Yeşilyurt Belediyesinin bölgenin tarihsel ruhu, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtılmasına yönelik projelerini beğendiklerini belirten esnaf Ramazan Dursun, " Döşeme dükkanı sahibiyim. Yeşilyurt Belediyemizin burada yaptığı tarihi eserlerin korunması, binaların ve işyerlerinin dış cephelerinin düzenlenmesi ve peyzaj yenileme gibi hizmetlerini beğeniyoruz ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu hizmetleri sundukları için çok memnun oluyoruz, ellere sağlık" şeklinde konuştu.

"Evlerimizin ve dükkanlarımızın dış cepheleri güzelleşti"

Hıroğlu Mahallesinde esnaflık yapan Bülent Aslantürk ise " Yaklaşık 5 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Yeşilyurt Belediyemiz buradaki evlerin ve dükkanların dış cephelerini yeniledi ve güzelleştirdi. Belediye Başkanımızın ve emeği geçenlerin ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Bizim işyerimizin dış cephesini de bölgenin sosyal dokusuna göre yenilediler, çok güzel oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımız iyi çalışıyor, çalışan insanda takdir edilmeli"

'Cephe Sağlıklaştırma' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan mahalle sakinlerinden Halidun Akıncı, "Çırmıhtı'da doğdum ve burada yaşıyorum, Yeşilyurt Belediyemiz buradaki evlerin dış cephelerini yeniliyorlar, tadilatlarını yapıyorlar. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, titiz çalışıyorlar. Belediye Başkanımızda iyi çalışıyor, hakkı yenilmez, çalışan insan her zaman takdir edilir" ifadelerini kullandı.

"Gündüzbey'in tanıtımı için güzel projeler uygulanıyor"

Mahallelerinde dönüşüm ve yenileme projelerinin devam ettiğini ifade eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ise, " Cephe Sağlıklaştırma projeleri başta olmak üzere diğer bütün hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyemize ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gündüzbey'in tanıtımı için güzel projeler uygulanıyor, bakımsız olan binaların dış cepheleri güzel bir görüntüye kavuşturuluyor" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı

Gündüzbey, Yeşilyurt, Malatya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta ki 'cephe sağlıklaştırma' projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı - Son Dakika

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