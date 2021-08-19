Yeşilyurt'ta kiraz ve vişne üretimi artacak

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde uygulan Coğrafi İşaretli Dalbastı Kirazı ve Vişne Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Kiraz ve Vişne üretimi arttırılıp, üretime ve ekonomiye katkıda bulunulacak.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından birlikte yürütülen Coğrafi İşaretli Dalbastı Kirazı ve Vişne Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında uygulama alanları incelendi.

Proje saha incelemesine, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Demet Köksal ve teknik personeller katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak, Kiraz ve Vişne üretiminin arttırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıp, "Proje kapsamında meyve fidanları ve sulama sistemleri Bakanlığımız bütçesinde karşılanmış olup, proje yeri Yeşilyurt Belediyesine ait Gündüzbey ve İkizce Mahallelerinde bulunan iki taşınmazda yaklaşık 43 dekar alanda uygulanmıştır. Proje kapsamında 1.600 adet kiraz ve 300 adet Vişne (Kütahya) fidanı dikilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve Malatya'da meyveciliğin daha fazla arttırılması için çaba gösterildiğini bildiren Çolak, "Meyvecilikte en önemli sorunlarından biri kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir, standartları belirlenmiş ve pazar sorunu çözülmüş ürünler ile tüketici isteklerinin düzenli olarak karşılanamamasıdır. İlimizde Kiraz ve Vişne Yeşilyurt ilçesi ile özdeşleşmiş ve pazarda aranan, ürün özelliği ile de talebi kendiliğinden oluşan ürünlerdendir. Yeşilyurt ilçesinde kiraz ve vişne yetiştiriciliğinin belli standartlarda ve modern bahçeciliğin gerektirdiği şartlarda üretim alanları yok denecek kadar azdır. Sürdürülebilirlik ilkesinden yola çıkarak karlı meyveciliğin eğitim ve öğretiminin kurulacak alanlarda sağlanması amaçlanmıştır" dedi. - MALATYA