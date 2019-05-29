Yeşilyurt'ta "Kitap Tokat" ödül töreni yapıldı
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Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uygulanan "Kitap Tokat" Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde ödül töreni yapıldı.
Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uygulanan "Kitap Tokat" Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde ödül töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:03 Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkan Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aymak, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemini vurguladı.
Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Kitap Tokat Sinevizyon gösterisi ve Milli Hakimiyet Ortaokulu korosu müzik dinletisi sundu.
Programda, en çok kitap okuyarak dereceye girelere madalya ve hediyeleri Kaymakam Baytok, Belediye Başkanı Yılmaz ve protokol tarafından verildi.
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