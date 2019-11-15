Yeşilyurt'ta Kitap Tokat Projesi ödül töreni yapıldı

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde 1. kitap okuma kültürü ödül töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, kitap okumanın önemine değindi.

Aymak, "Geçen dönemde ilçe genelinde bin 779 öğrencimiz 63 bin 104 kitap okuyarak bizleri memnun edici bir düzeye ulaştı. Kitap okuyan insanın zihninde geliştirdiği bilinçsel hayal gücünü, para verseniz başkası o hayal gücüne erişemez." dedi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Kitap Tokat" sinevizyon gösterisi ve Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi korosu müzik dinletisi sunuldu.

En çok kitap okuyarak dereceye girenlere madalya ve hediyeleri Kaymakam Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri tarafından verildi.