Yeşilyurt'ta köy öğrencileri için duraklar yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt ilçesine bağlı köylere, Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından öğrenci bekleme durakları yaptırıldı.

Kaymakam Muhammet Sait Baytok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için ilçeye bağlı köylerde 18 öğrenci bekleme otobüs durağının yapıldığını söyledi.

İlçede taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin okul servislerini beklerken özellikle kış aylarında sorun yaşadıklarını dile getiren Baytok, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizi servislerini bekleme esnasında yaz döneminde güneş, kış döneminde ise yağışlardan korumak maksadıyla bu duraklarımızı Yeşilyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırdık. Bu duraklarımızdan öğrencilerimizle birlikte ilçemize, ilimize ve köylere yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız da yararlanabileceklerdir. Onların da ihtiyaçlarını karşılamış olduk, hayırlı olsun." dedi.