Yeşilyurt'ta mahaller dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta mahaller dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Yeşilyurt'ta korona virüs önlemleri kapsamında mahallerde başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt'ta mahaller dezenfekte ediliyor, System.String[]

Yeşilyurt'ta korona virüs önlemleri kapsamında mahallerde başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan korona virüsün Türkiye'de yaygınlaşmasını önlemek için tedbirler en üst seviyeye yükseltildi. Bu kapsamda da belediyeler kendi alanlarına bağlı mahallelerde hijyen ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgının bulaşmasını önleme çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlık ekiplerin mahallerde yürüttüğü dezenfekte çalışmaları sürüyor. Ekipler son olarak ilçedeki Dilek Mahallesinde hijyen ve dezenfekte çalışması yürüttü.


Mahalle sakinleri, yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları için ekiplere teşekkür etti. - MALATYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeşilyurt, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

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