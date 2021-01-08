Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi - Son Dakika

Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi

08.01.2021 14:12
Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlediği istişare toplantısında Melekbaba Mahallesi'ndeki dönüşüm yatırımları hakkında bilgi vererek, Melekbaba, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlediği istişare toplantısında Melekbaba Mahallesi'ndeki dönüşüm yatırımları hakkında bilgi vererek, Melekbaba, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesine yapılması planlanan yatırımlar hakkında Mahalle Muhtarı Ali Demir ile istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı. Oldukça verimli geçen görüşmenin ardından Başkan Çınar ile Muhtar Demir, Sadrettin Konevi caddesinde tehlike arz eden iki katlı binanın yıkım işlemlerini takip ettiler.

Tehlike arz eden iki katlı binanın yıkımından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, " Yeşilyurt Belediyemize ve TEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerin ardından buradaki binanın yıkılmasından memnuniyet duymaktayız, çünkü tehlike arz ediyordu. TEDAŞ elektrik tellerini kestikten sonra Yeşilyurt Belediyesi ekipleri de düzenli bir çalışmayla binanın yıkımını yaptı. Mahallemizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden buradaki binanın yıkımının hem talimatını veren hem de bugün bizi ziyaret eden Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Melekbaba'nın gerek fiziksel gerekse de sosyal ve kültürel hizmetlerle daha farklı bir hüviyete dönüşmesi adına yatırımlara yeni yılda devam edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Mahalle Muhtarımız Ali Demir ile birlikte yeni yılda yapacağımız hizmetlerle ilgili Muhtarlık Binamızda çok güzel, verimli bir görüşme yaptık. Melekbaba'nın gelişmesi ve değişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, yeni yılda da bunlar devam edecektir. Burada yeni konutların yapımından sokak sağlıklaştırmasına, park yapımından çevre düzenleme çalışmalarına kadar farklı alanlarda hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla işbirliği halinde mahallemize profesyonel bir futbol sahası kazandırmak adına girişimlerimiz devam ediyor. Melekbaba'mız bu ve benzeri diğer hizmetlerimizle daha fazla tercih edilecek yapıya kavuşacaktır. Bölgelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye önem veriyoruz. Mahalle Muhtarlarımızla bu anlamda sık sık bir araya gelip, yatırımlarımızı planlıyoruz. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Muhtarımız Ali Demir ile oldukça verimli geçen görüşmemizden sonra İmar İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerekli resmi işlemleri tamamlanan iki katlı metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde takip ettik. Ekiplerimiz, çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımı başarıyla gerçekleştirdiler. Mahallelerimizin sosyal dokusuna yakışmayan, görüntü kirliliği oluşturan, sağlık açısından da ciddi sorunlar oluşturan bu tür metruk evlerin yıkımına büyük önem veriyoruz. Bu tür yapıların ortadan kalkmasıyla cadde ve sokaklarımızın yaşam seviyesi daha güzel bir görüntüye kavuşuyor. Yeşilyurt'umuzun gelişen ve değişen kimliğine katkı sunacak hizmetlerimizin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuzu mahalle mahalle, gönül gönüle daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi
Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi
Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar
Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor         
14:10
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:16:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi'nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei