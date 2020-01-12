Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, tehlike arz eden 3 metruk binanın yıkımına başladı.

Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, tehlike arz eden 3 metruk binanın yıkımına başladı. Böylelikle 6 yıl içerisinde toplam 253 metruk evin yıkımı gerçekleştirilmiş oldu.


Yeşilyurt Belediyesi, Tecde Mahallesinde bulunan ve tehlike arz eden üç binayı da çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkmaya başladı. Yeşilyurt'un mimari yapısına zarar verecek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek yapılara izin vermediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla ilçemizi metruk evlerden tek tek arındırıyoruz. 2014 yılından bugüne kadar gerek yol ve park çalışmalarına engel teşkil eden gerekse de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine yol açan toplam 253 adet metruk evin yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Tecde Mahalle muhtarımızın talebi neticesinde burada bulunan üç adet metruk evin daha yıkımını gerçekleştirdik. İlçemizin farklı mahallelerindeki metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz" dedi.


Metruk binanın yıkılmasından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiklerini söyleyen Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Buralar özelikle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin uğrak yeri olmuştu. Buraya gelip ateş yakıyorlar, uygunsuz davranışlarda bulunuyorlar ve mahalleliyi rahatsız ediyorlardı. Madde bağımlılarının da burayı mesken etmelerinden dolayı mahalle halkının şikayeti vardı. Bizler de bu talepleri Yeşilyurt Belediyesine ilettik. Bu tür yapılara asla geçit vermeyen belediye, talebimize de olumlu yanıt vererek buradaki binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yeşilyurt Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Geçen hafta birkaç metruk evin yıkımı yapılmıştı, bugün de üç metruk evin yıkımı yapıldı" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti
2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
19:20 Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Son Dakika
19:20 Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:20 Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Son Dakika
19:20 Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
19:20 CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]