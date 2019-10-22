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Yeşilyurt'ta Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Yeşilyurt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Yeşilyurt'ta Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Yeşilyurt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na muhtarlık çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ahmet Turan Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile 22 muhtar katıldı.

Tören sonrası, Kaymakam Muhammed Sait Baytok muhtarlar onuruna yemek verdi.

Yemekte, muhtarları çok önemsediklerini belirten Kaymakam Baytok, "Muhtarlarımız çok önemli bir görevi icra etmektedir. Muhtarlarımız devletimizin en ücra noktadaki temsilcileridir. Bu anlamda muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Hayırlı işler yapmalarını temenni ediyorum." dedi.

Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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