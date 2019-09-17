Yeşilyurt'ta Muhtarlara 'Muhtarlık Bilgi Sistemi' anlatıldı

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Kaymakamlığı ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliği ile İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan (MUBİS) Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, Muhtarlık Bilgi Sisteminin işleyişinin yanı sıra muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, talep ve dilekçelerini ilgili kurumlara iletme yöntemleri üzerine mahalle muhtarlarına geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı. Toplantıda söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması adına mahalle muhtarlarının gelişen teknolojiyi kullanarak sorun ve sıkıntıları hızlı bir şekilde yetkililere iletmelerinde Muhtarlık Bilgi Sistemini önemli bulduklarını söyledi.



Mahalle Muhtarlarının daha verimli ve etkin çalışabilmeleri için son yıllarda ciddi düzenlemeler yapıldığını ve bazı yeniliklerin hizmete girdiğini ifade eden Başkan Çınar, şunları söyledi:



"Muhtarlara her zaman farklı bir önem veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı uhdesinde başlatılan Muhtarlık Bilgi Sistemi, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini daha kolay ve hızlı bir şekilde ilgili kurumlara göndermelerine vesile olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizin her bölgesine kaliteli ve verimli hizmetler ulaştırırken mahalle muhtarlarımızın deneyim ve tecrübelerinden sürekli yararlanmaktayız. İlçemizde bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizin doğru hedefe ulaşmasında muhtarlarımızın payı büyüktür. Yeni dönemde ki hizmetlerimizi de sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz. Bölgemizde Muhtarlık İşler Müdürlüğünü kuran ilk yerel yönetim olmamızın yanı sıra ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Muhtar Evlerimiz, muhtarlarımızın daha güzel alanlarda hizmet vermesini sağlamıştır. Mahallelerdeki elimiz ve gözümüz olan, halkımıza kaliteli hizmet ulaştırmamızda görüş ve tespitleriyle büyük katkı sağlayan muhtarlarımızın kendi görev alanlarında derin bilgiye sahip olmaları, belirtilen mevzuatlara uygun hareket etmeleri, iş ve işlemler hakkında tam manasıyla bilgi sahibi olmaları içinde Muhtarlık Bilgi Sisteminin çok iyi öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz toplantımızda mahalle muhtarlarımıza sistemin işleyişi hakkında bilgiler paylaşılacak. Muhtarlarımız karşılaştıkları sorunlarda ne zaman, nereye ve ne şekilde başvuracakları konusunda gerekli bilgilere kavuşmuş olacaklar. Vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenen muhtarlarımız artık bir tuşla işlemlerini daha hızlı yapma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Çağımız iletişim ve bilgi yönünden hızla geliştiği içinde artık halkımıza daha hızlı ve verimli hizmetler ulaştırmak bakımından bu tür yeniliklerin büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Teknolojik gelişmelerden üst seviyede yararlanarak halkımıza el birliği ile daha kalıcı ve güzel hizmetler ulaştırmalıyız. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek, katılımcı, şeffaf ve etkin bir yapı oluşturmak, yürütülen iş ve işlemlerde teknolojiden yararlanılmasını sağlamak üzere kurulan bu sistem sayesinde mahallelerdeki sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturma imkanına kavuşmuş olacağız ve hizmetlerimizin kalite seviyesi de doğal olarak yükselecektir. Toplantıyı birlikte düzenlediğimiz Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlığımız başta olmak üzere Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum."



Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz'da yaptıkları konuşmalarda, göreve geldiği günden itibaren muhtarlara yönelik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.



Yapılan konuşmaların ardından Yeşilyurt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Horoz, Valilik İdare Denetim Müdürlüğü Personeli Gökhan Fırat ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Personeli Ali Çalışkan tarafından Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaşıldı.



Mahalle muhtarları, toplantının ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından baştan aşağıya restore edilerek Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Konferans Salonu ve Şark Odası gibi kültürel mekanlara kavuşan Gedik Kültür Merkezini gezerek, gerçekleşen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - MALATYA