Yeşilyurt'ta Öğrencilere 2 Bin Kitap Dağıtıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı.



Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, "Kitap Tokat Projesi" kapsamında Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulunda öğrencilere kitap dağıttı.



Öğrencilerden dağıtılan kitapların muhakkak okunmasını isteyen Baytok, bir insanın değerinin okuduğu kitaplarla belli olacağını söyledi.



Baytok'a Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da eşlik etti.

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