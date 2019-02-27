Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Öğrencilere 2 Bin Kitap Dağıtıldı

Yeşilyurt'ta Öğrencilere 2 Bin Kitap Dağıtıldı

10 dakika önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı.

Yeşilyurt'ta Öğrencilere 2 Bin Kitap Dağıtıldı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, "Kitap Tokat Projesi" kapsamında Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulunda öğrencilere kitap dağıttı.

Öğrencilerden dağıtılan kitapların muhakkak okunmasını isteyen Baytok, bir insanın değerinin okuduğu kitaplarla belli olacağını söyledi.

Baytok'a Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:20 Kaynak: AA

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