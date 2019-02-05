Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Öğrencilere 3 Bin 451 Kitap Dağıtıldı

Yeşilyurt'ta Öğrencilere 3 Bin 451 Kitap Dağıtıldı

56 dakika önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 3 bin 451 kitap dağıtıldıKitap Tokat Projesi kapsamında Milli Hakimiyet İlkokulunda Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, öğrencilere kitap dağıttı.

Yeşilyurt'ta Öğrencilere 3 Bin 451 Kitap Dağıtıldı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 3 bin 451 kitap dağıtıldı

Kitap Tokat Projesi kapsamında Milli Hakimiyet İlkokulunda Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, öğrencilere kitap dağıttı.

Kaymakam Baytok, yaptığı açıklamada, "Kitaplar sadece kendiniz için geçerli bir eylem değildir. İnsanın çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı da sorumlulukları vardır. Bu ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz. Bu sorumluluk bile okumak için yeterli bir gerçektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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