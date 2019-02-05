Yeşilyurt'ta Öğrencilere 3 Bin 451 Kitap Dağıtıldı
56 dakika önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrencilere 3 bin 451 kitap dağıtıldıKitap Tokat Projesi kapsamında Milli Hakimiyet İlkokulunda Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, öğrencilere kitap dağıttı.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde öğrencilere 3 bin 451 kitap dağıtıldı
Kitap Tokat Projesi kapsamında Milli Hakimiyet İlkokulunda Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, öğrencilere kitap dağıttı.
Kaymakam Baytok, yaptığı açıklamada, "Kitaplar sadece kendiniz için geçerli bir eylem değildir. İnsanın çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı da sorumlulukları vardır. Bu ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz. Bu sorumluluk bile okumak için yeterli bir gerçektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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