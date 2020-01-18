Yeşilyurt'ta öğrencilere giyecek yardımı yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (KOTOİLDER) ile Kocaeli Sağlıklı Anneler Mutlu Aileler Derneğince (SAMASK) öğrencilere giyecek yardımı yapıldı.

"Bin öğrenciye bir bot bir mont" kampanyası kapsamında Yeşilyurt ilçe merkezi ve mahallelerinde öğrenim gören 948 öğrenciye bot ve montlar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve KOTOİLDER Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile SAMASK Başkanı Nagehan Malkoç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla karne hediyesi olarak dağıtıldı.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören, zengin fakir ayırt etmeden bine yakın öğrenciye giyecek verdiklerini dile getirerek, kampanyamıza destek sağlayanlara teşekkür etti.

Şaşkın da çocuklara hediyeleri dağıtılırken gözlerindeki mutluluğu görmenin çok güzel bir şey olduğunu vurgulayarak, "Kampanyaya değer veren, maddi manevi katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.