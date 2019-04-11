Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Öğrencilerin Diş Sağlığı Kontrol Ediliyor

Yeşilyurt'ta Öğrencilerin Diş Sağlığı Kontrol Ediliyor

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Parlayan Dişler Projesi kapsamında okullarda diş taraması yapılıyor.

Yeşilyurt'ta Öğrencilerin Diş Sağlığı Kontrol Ediliyor, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Parlayan Dişler Projesi kapsamında okullarda diş taraması yapılıyor.

Eğitim Tokat Projesi'nin alt projeleri arasında bulunan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Hastanesinin ortak çalışması kapsamında köydeki okullarda diş hekimi Elif Kaynaroğlu tarafından diş taraması gerçekleştiriliyor.

Tedavi gerekli olanlar, ilçe hastanesine yönlendiriliyor. Hastanede tedavisi yapılamayanlar da Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yönlendirilerek tedavileri tamamlanıyor.

Yeşilyurt köy ve merkezdeki tüm öğrencilerin, Parlayan Dişler Projesi kapsamında taramadan geçirilip diş tedavilerinin yapılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: AA
Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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