Yeşilyurt'ta Öğrencilerin Diş Sağlığı Kontrol Ediliyor
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Parlayan Dişler Projesi kapsamında okullarda diş taraması yapılıyor.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: AA
'ın Yeşilyurt
ilçesinde Parlayan Dişler Projesi kapsamında okullarda diş taraması yapılıyor.
Eğitim Tokat Projesi'nin alt projeleri arasında bulunan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Yeşilyurt İlçe Hastanesinin ortak çalışması kapsamında köydeki okullarda diş hekimi Elif Kaynaroğlu tarafından diş taraması gerçekleştiriliyor.
Tedavi gerekli olanlar, ilçe hastanesine yönlendiriliyor. Hastanede tedavisi yapılamayanlar da Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yönlendirilerek tedavileri tamamlanıyor.
Yeşilyurt köy ve merkezdeki tüm öğrencilerin, Parlayan Dişler Projesi kapsamında taramadan geçirilip diş tedavilerinin yapılması planlanıyor.
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