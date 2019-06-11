Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta öğrenme şenliği ve el sanatları sergisi açıldı
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Yeşilyurt'ta öğrenme şenliği ve el sanatları sergisi açıldı

8 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Halk Eğitim Merkezince dönem sonu el sanatları sergisi ve öğrenme şenliği etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt'ta öğrenme şenliği ve el sanatları sergisi açıldı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Halk Eğitim Merkezince dönem sonu el sanatları sergisi ve öğrenme şenliği etkinliği düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde, Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri tarafından açılan sergi ve şenlik kapsamında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergilenen projeler ile kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer alıyor.
Baytok, stantları gezerek öğrenci ve kursiyerlerden bilgi aldı.
Kursiyerlere kurs bitirme belgelerini veren Baytok, onları tebrik edip hazırladıkları ürünler için teşekkür etti.
Açılışa Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Hatik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Horasan ile davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Jandarma, Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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