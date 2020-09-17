Yeşilyurt'ta park çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi ilçede devam eden park çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, ilçede bulunan park çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye yapılan parklarla sosyal alanı artıracaklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hayata geçirdiğimiz gerek yol açma ve genişletme gerekse de park çalışmalarımızla farklı bir hüviyete bürünen ve çehresi her geçen gün değişen Çilesiz ve Tecde mahallelerimizin birleşme noktasına her yönüyle değerli ve güzel bir park alanı oluşturuldu. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla dinlenebileceği, çocuklarımızın huzurlu ortamlarda eğlenip spor yapabilecekleri sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmaktan onur duymaktayız."