Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı

08.04.2022 14:12
Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan tarafından çelenk sunuldu.

Tören sonunda Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, polislerin haftasını kutladı.

Programa Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, AK Parti İlçe Başkanı Osman İçten, daire amirleri, polis ve jandarma mensupları katıldı.

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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Vali Seymenoğlu Polis Teşkilatı gününü kutladı Vali Seymenoğlu Polis Teşkilatı gününü kutladı

Yeşilyurt, Tokat, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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