Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Projeler Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yeşilyurt'ta Projeler Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kitap Tokat, Spor Tokat ve Eğitim Tokat projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt'ta Projeler Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kitap Tokat, Spor Tokat ve Eğitim Tokat projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, şube müdürleri ve ilçe genelindeki tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Valilikçe il genelinde uygulanan projeler kapsamında yapılan faaliyetler, ihtiyaçlar ve hedefler değerlendirildi.

Baytok, Tokat Valiliğince uygulanan Kitap Tokat, Spor Tokat ve Eğitim Tokat projelerinde başarılı olunması için azami gayret gösterilmesini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne rutin raporların verilmesi gerektiğini belirten Baytok, 2023 eğitim vizyon belgesinin her okul müdürü tarafından incelenmesi ve öğretmenlere anlatılması, bu bağlamda gereken çalışmaların yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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