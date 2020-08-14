Yeşilyurt'ta rayiç dijital ortama aktarıldı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Gelişim ve Yazılım Birimi, emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen 'Rayiç Değer Evrakı' işlemlerini özel bir programla dijital ortama aktardı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, e-rayiç 'Elektronik Rayiç Değer Sorgulama Uygulaması' programının Tapu Müdürlüğünün kullanımına ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Vatandaşların zaman kaybı yaşamadan Tapu Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi arasındaki işlemlerini bir tuşla yapabileceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, "Dijital ortama aktarılan 'Elektronik Rayiç Değer Sorgulama Uygulaması' sayesinde evrak oluşturmaya gerek kalmadığı gibi online olarak evrak doğrulama işlemi yapılabilmekte ve kamu hizmetinin güvenli bir şekilde verilmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalışma ile belediyemize borcu bulunmayan vatandaşlarımızdan emlak alım ve satım işlemlerinde Emlak Rayiç Değer evrakı artık istenmemektedir. Borcu olan vatandaşlarımız ise belediyemize gelmeden web sitemiz üzerinden e-belediye uygulaması sayesinde emlak borçlarını ödemek suretiyle anında bu hizmetten yararlanabilmektedir. Yılda yaklaşık 20 bin Emlak Rayiç değeri verilen veznelerimizin iş yükü azaltılarak hem vatandaşlarımızın yorulmadan işlemlerinin online olarak gerçekleşmesi sağlanmış hem de yoğunluğun azaltılarak Covid-19 ile mücadeleye katkı sağlanmıştır. Ayrıca teknik alt yapısı Koordinasyon Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Gelişim ve Yazılım Birimimiz tarafından geliştirilen proje ile Belediyemizin 'Sıfır Atık' politikasına önemli bir katkı sunulmuştur. Projenin 81 ilimizde tüm belediyeler ve tapu müdürlüklerinde yaygınlaştırılması ile hem vatandaşlarımızın işleri kolaylaşmış olacaktır hem de milyonlarca kağıt tasarrufu yapılmış olacaktır. Daha yeşil bir Türkiye için bu uygulamanın tüm illerimizde yaygınlaştırılacağını umuyoruz" diye konuştu. - MALATYA