Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş - Son Dakika

Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş

20.02.2021 14:48
Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sosyal ve doğal zenginlikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı bölgelerimizi birbirine bağlayan, Sultan Abdulhamid Han Köprüsünün olduğu bölgemiz, yeni açtığımız yollarla birlikte sporseverlerin gözdesi olacak"...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sosyal ve doğal zenginlikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı bölgelerimizi birbirine bağlayan, Sultan Abdulhamid Han Köprüsünün olduğu bölgemiz, yeni açtığımız yollarla birlikte sporseverlerin gözdesi olacak" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Adım Adım Sağlık İçin Yeşilyurt Başkanıyla Yürüyor "etkinliği, Beylerderesi ile Çırmıhtı arasında ki yol güzergahında gerçekleşti. İnsan sağlığı için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekmek amacıyla doğal güzelliklerinin olduğu bölgede gerçekleşen etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda sporsever katıldı.

Bölgenin en büyük sosyal yaşam alanını özelliklerine sahip olacak şekilde projelendirilip yapımı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı ile eşsiz bir manzaraya sahip Çırmıhtı bölgesini birbirine bağlayan yolun sportif aktiviteler için en uygun mekan olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğayla iç içe olmak isteyenlerin yanı sıra sportif aktiviteler yapıp dinamik ve sağlıklı bir hayata sahip olmak isteyenleri ilçeye yeni kazandırdıkları yürüyüş güzergahına beklediklerini söyledi. Sağlıklı bir hayatın insan yaşamı için en büyük değer olduğunu belirten Çınar, "Sağlıklı yaşamak doğal olarak hepimizin hakkıdır, bizlerde yerel yönetimler olarak bu tür etkinliklerle halkımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Yeşilyurt'umuzun doğa harikası bölgelerinin başında gelen Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtıyı birbirine bağlayan, tabiat güzelliklerinin olduğu 20 km uzunluğundaki bu bölgemizde ki yürüyüş yolunda ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin sosyal ve doğal zenginliklerini ön plana çıkarmak adına Yakınca ile Mollakasım mahallelerimiz arasındaki dere yatağının etrafında yürüyüş yolumuzu tamamladık. Bu bölgemiz hem doğayla iç içe olmak isteyenlerin hem de spor yapmak isteyenlerin tercih edeceği bölgelerin başında gelmektedir. Rahat, sakin ve sessiz bir atmosfere sahip eşsiz manzarasıyla doğa harikası güzelliklere sahip bölgemizin yakın zamanda çok büyük ilgi göreceğine eminim. İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizle ortaklaşa burada ilerleyen zamanlarda çok güzel aktiviteler düzenleyeceğiz. Burada belirlenen güzergahta düzenlenecek yürüyüş programlarına tüm vatandaşlarımızı davet edeceğiz.Bizlerde bu tür etkinliklerde hemşerilerimizle bir arada olacağız, sohbet edeceğiz, hem yürüyüşümüzü yapacağız hem de konuşup dertleşeceğiz. Yakınca ile Mollakasım mahallelerimiz arasında bulunan Sultan Abdulhamid Han Köprüsüne ulaşan yolun mevcut standardını ise yükselttik. Tabii ki buradaki yolun açılmasıyla bölgedeki kırsal mahallelere ulaşımı daha kolay bir hale getireceğiz. Bölgemizde sürdürdüğümüz dönüşüm ve değişim yatırımları tamamlandığı zaman burası cazibe merkezi haline dönüşecek ve her yaştan vatandaşımızın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecektir" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş
Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta sağlıklı hayat için yürüyüş - Son Dakika


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