Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı

7 saat önce

Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı Belediye Başkanı ilçede temizlik ve hijyen denetimi gerçekleştirdi sokaklar sabunlu suyla yıkandı Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyada hızla yayılan 'korona virüs' salgını nedeniyle ilçede ilçede hizmet veren fırın,...

Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Belediye Başkanı ilçede temizlik ve hijyen denetimi gerçekleştirdi sokaklar sabunlu suyla yıkandı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyada hızla yayılan 'korona virüs' salgını nedeniyle ilçede ilçede hizmet veren fırın, lokanta ve manavları denetledi. İlçedeki yollar ise sabunlu si ile yıkandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Furkan Turmuş ve Zabıta İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Şirketi tarafından işletilen Sosyal Tesislerin yanı sıra ilçedeki fırın, manav ve lokantaların mutfaklarını, imalathanelerini, depolarını, dolap ve reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını inceledi.

Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. İş yerleri sahiplerine korona virüs salgınından dolayı temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunan Başkan Çınar, hijyen kurallarına uymayanlara gerekli cezaların verileceğini, toplum ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı taviz vermeyeceklerini hatırlattı.

"Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir"

Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınından minumum seviyede etkilenmek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Son günlerde ortaya çıkan Koron virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak hijyen konusunda kendi tesislerimizde; ekiplerimiz daha hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan iş yerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için belirtilen kurallara uymayan işyerlerine yönelik asla taviz vermeyeceğiz ve gerekli adımları atacağız. Ayrıca Koronavirüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına eczane, market ve diğer satış yerlerinde ki denetim çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Yeşilyurt'taki yollar sabunlu su ile yıkanıyor

İlçedeki yollar sabunlu su ile yıkanarak temizlendi. Ardından ise yollar ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte edildi. Başkan Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde devam eden yıkama ve dezenfektan çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmaları takdir ile karşıladıklarını belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, "7/24 esasına dayalı olarak ilçemizin her noktasında yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi hizmet belediyeciliğinde marka olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Günün her saatinde halkımıza temiz, sağlıklı ve güzel yaşam alanları sunmak adına temizlik başta olmak üzere diğer alanlarda kaliteli hizmetler sunan Yeşilyurt Belediyesine, Sayın Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ekiplere yürüttükleri çalışma nedeniyle teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyayı tehdit eden ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınından dolayı rutin olarak yaptığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza daha fazla ağırlık veriyoruz. Hizmet Binalarımızda, sosyal tesislerimizde, parklarımızda, pazar yerlerimizde, hastane giriş ve çıkışlarında, yollarımızda ve kaldırımlarda dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı tüm bölgeleri en ince ayrıntısına kadar temizliyoruz ve hijyen kurallarını yerine getiriyoruz. Koronavirüs salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz temiz, sağlıklı ve güzel hayat koşulları için sahada 7/24 çalışıyorlar" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra temizlik personellerine tatlı ikram etti.

Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 21:57:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]