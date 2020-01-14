Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı

7 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı.

Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı, System.String[]

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, seçim döneminde su fiyatlarında indirim yapacağı yönünde vaadi bulunduğunu söyledi.

Konuyu belediye meclisinde gündeme getirerek su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldığını belirten Yılmaz, "Seçimi kazandığımız takdirde yüksek su fiyatların kademeli olarak indirim yapma sözü vermiştik. Aralık ayı meclis toplantımızda meydanlarda verdiğimiz sözü meclis arkadaşlarımızla paylaşarak gündemimize aldık. Su fiyatında indirimi 1 ocak 2020 itibarıyla başlatmış olduk." dedi.

Yılmaz, ilçede cazibeli içme suyu çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "İlçemizde cazibeli su kaynağı bulursak su indirimlerimiz devam edecektir. Şu an 5 su pompası ile ilçemize su vermekteyiz. Bunun da belediyemize 35 bin ile 40 bin lira arası maliyeti vardır. Su indirimi yaparken sadece cazibeli suda indirim yapmıyoruz, parasını ödediğiniz sudan halkımıza indirim yapıyoruz. Zam değil de indirim yapan Türkiye'deki nadir belediyelerin biriyiz. Yaptığımız indirimle halkımızın ekonomisine küçük de olsa katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek
Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı Yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı! Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]