Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta sürek avı yapılması için toplantı
Son Dakika Güncel Haber

Yeşilyurt'ta sürek avı yapılması için toplantı

2 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaban domuzlarının çiftçilerin ürünlerine zarar vermesi nedeniyle sürek avı yapılması ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt'ta sürek avı yapılması için toplantı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaban domuzlarının çiftçilerin ürünlerine zarar vermesi nedeniyle sürek avı yapılması ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Saffet Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mustafa Pelit ve Yunus Kurt, ziraat teknikeri Mustafa Öztürk, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ethem Aygın ile köy muhtarları katıldı.
Köy muhtarları, özellikle şeker pancarı ve mısır ürünlerine büyük zarar veren yaban domuzlarına çözüm bulunması konusunda şikayetlerin çoğaldığını dile getirdi.
Toplantı sonunda Yeşilyurt ilçesinde tarihler belirlenerek, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Saffet Bulut, Tokat, Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta sürek avı yapılması için toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]