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Sürü yöneticilerine sertifika

52 dakika önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde açılan sürü yönetimi elemanı yetiştirme kursuna katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sürü yöneticilerine sertifika, System.String[]

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde açılan sürü yönetimi elemanı yetiştirme kursuna katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Yeşilyurt Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursa katılıp başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede birçok proje başlattıklarını, böylece istihdamı ve gelir düzeyini artırmak, yoksulluğu düşürerek kırsaldan kente göçü azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

İş olmadığı için ilçeden göç yaşandığına işaret eden Baytok, "Bu sorunu bu tür projelerle aşmayı planlıyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz. Çiftçilik adına, üretim adına, çiftçimiz ne yapmak istiyorsa her zaman yanınızdayız." dedi.

Törenin sonunda başarılı olan 31 kursiyere sertifikaları verildi.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:31 Kaynak: AA
Tokat, Yeşilyurt, Güncel
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