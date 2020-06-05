Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu - Son Dakika

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasındaki 177 dönümlük alan üzerine Tarımsal Üretim ve AR-GE sahası kuruldu.

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasındaki 177 dönümlük alan üzerine Tarımsal Üretim ve AR-GE sahası kuruldu.


Yeşilyurt'un verimli topraklarını doğru ve kalıcı yatırımlarla değerlendirmek amacıyla faaliyete geçen alanda, kuru fasulye ve nohut üretiminin yanı sıra rulo çim üretimi yapılırken, bölgenin iklimi ve havasına uygun ürünlerinde teknik analizleri de yapılıyor.


Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca, Kayısı Araştırma Entstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ile Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt'un tarımsal bölgelerini geliştirmek, çiftçileri desteklemek ve tarımsal kalkınma çalışmalarına destek vermek hedefiyle hizmete sunulan Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında incelemelerde bulundular.


Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasını Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte hizmete sunduklarını ifade eden Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, "Burası yaklaşık 2 bin 146 dönüm bir alandan oluşuyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın bize bu konuda bir talebi olmuştu. Bu talebi Genel Müdürlüğümüz değerlendirdi ve burada yaklaşık 177 dönüm bir alanı işbirliği çerçevesinde Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası olarak değerlendirilmesine yönelik protokolümüzü imzaladık. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum, burada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada bizimde ilk çapasını yaptığımız alanda kuru fasulye ekimine başlandı, aşağı tarafta nohut ekimleri yapıldı ve ayrıca çim üretim alanı da var. İlerleyen zamanlarda burada bölgede yetiştiriciliği yapılacak veya yapılması planlanan ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme yapmayı ve çiftçilerimize buradan destek olunması planlanmaktadır" dedi.


"Çok değerli bir proje, gelecek adına umut verici"


Yapılan çalışmanın çok değerli ve anlamlı olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca ise, "Atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması noktasında buranın değerlendirilmesi çok umut verici, burada yetişen ürünlerin pazarlarda satışının yapılacak olması da bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Her hangi bir kar marjı gütmeden sosyal amaçlı yürütülen bu proje tarım adına çok sevindiricidir. Üretilen ürünlerinde 100'de 100 yerli tohumlardan seçilmiş olması da gelecek adına umut vericidir" şeklinde konuştu.


Yeşilyurt'un verimli tarım arazilerini doğru, planlı ve güzel yatırımlarla değerli hale getirmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahallelerinin sınırında bulunan tarım arazisinde Kayısı Araştırma Entstitüsü işbirliğiyle kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızı Yeşilyurt'umuza kazandırmaktan büyük bir kıvanç duymaktayız. Burada yaklaşık 200 dönümlük atıl bir vaziyette olan alanımızı en güzel şekilde değerlendirip ülke ekonomisine katkı sunacak vaziyete getirmek adına Kayısı Araştırma Entstitüsü aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığına başvurumuzu yaptık ve ardından gerekli protokolü imzaladık. Bölgemizi tarımsal faaliyetlerde öne çıkartabilecek, geliştirebilecek ve özelikle dünyaca ünlü altın sarısı kayısımız ile dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer alternatif ürünlerin de değerlendirileceği, bölgede yetiştirilmesi planlanan ürünlerin deneyimli ekiplerin gözetiminde teknik analizlerini yapabilecekleri araştırma merkezimizi faaliyete sunduk. Çok verimli topraklara ve çalışan insanlara sahibiz, işte bu potansiyeli kaliteli ve nitelikli yatırımlarla gün yüzüne çıkartıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde boş durumda olan tarımsal alanları sebze, meyve ve bakliyat gibi ürünlerin yetişmesi için değerlendiriyoruz. Doğal, taze ve sağlıklı ürünler tüketmek insan sağlığı için çok önemlidir. Buradaki yaklaşık 40 dönümlük alanda ekimini yaptığımız kuru fasulyelerimizin çapalarını bugün yaptık. 100 dönümlük alanda ise nohut üretimi, 37 dönümlük alanda ise çim üretimi yapmaktayız. Birkaç ay içerisinde tam hazır seviyeye gelecek olan rulo çimlerimizi Millet Bahçemiz başta olmak üzere park ve yeşil alanlarımızda değerlendireceğiz. Geçen yıl başlattığımız 'Yeşil Gıda Seracılık' faaliyetlerimizi bu yıl geliştirip, büyütmekteyiz. Samanköy mahallemize kuracağımız sera alanımızın temelini attık. Sera ve tarım alanlarında üretilen doğal, taze ve sağlıklı ürünlerimizi faaliyete geçen 'Yeşil Gıda' Marketimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda hem tanıtımı hem de satışını yaparak Yeşilyurt'un doğal ürünler markasını oluşturacağız. Bizler her zaman farklılık peşindeyiz, bu projenin de farklı ve dikkat çekici yönleri var. Belediye olarak Yeşilyurt'umuzu büyütecek her türlü projeye talibiz. Yeşilyurt yerli üretimde marka ve önde olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yeşilyurt'umuzun tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmamıza vesile olacak böylesine değerli bir yatırımın faaliyete geçmesinde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere İlçe Kaymakamımıza, Kayısı Araştırma Entstitüsüne, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, Ziraat Mühendisleri Odamıza, desteklerini esirgemeyen diğer kamu ve kurumlara şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca buradaki alanın faaliyete geçmesi adına yoğun bir şekilde çalışan Tarımsal Hizmet Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ve teknik personellerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, "Yeşilyurt Belediyemiz, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, Kayısı Araştırma Entstitüsü koordinesinde burada ki bereketli ve verimli alanda kuru fasulye, nohut ve ruloluk çim üretimi yapılacak. Bununla birlikte ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Yenilikçi ve güzel bir projenin Yeşilyurt'a kazandırılması bizleri sevindirmiştir. Belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın tarımsal anlamda buna benzer çok sayıda projeleri var, bizlerde bu tür alanlarda ki çalışmaları gördükçe mutlu oluyoruz" diye konuştu.


Konuşmalardan sonra inceleme gezisine katılanlar kuru fasulye üretiminin yapıldığı alanda ilk çapayı yaptılar. - MALATYA

Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu         
00:22
Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı         
00:11
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor         
00:04
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 00:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]