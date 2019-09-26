Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı

2 gün önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı, System.String[]

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

Şehit Şemsettin Bey İlkokulu bünyesinde oluşturulan atölye, Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok tarafından hizmetine açıldı.

Baytok, görevli öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'tan atölye hakkında bilgi aldı.

Tasarım ve beceri atölyesini açtıklarını belirten Baytok, ilerleyen zamanlarda diğer okullarda da bunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tasarım ve beceri atölyesinin açılışına Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi
Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:30:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]