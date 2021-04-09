Yeşilyurt'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Programa Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile daire ve kurum amirleri katıldı.

İlçe Emniyet Amirliğince ilçe genelinde bulunan şehit ve gaziler ziyaret edildi.

Ardından Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt , polisleri makamında kabul ederek haftalarını kutladı.

Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu