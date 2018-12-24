Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta Typ Kuraları Çekildi

Yeşilyurt'ta Typ Kuraları Çekildi

14 dakika önce

İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Yeşilyurt Belediyesinde istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.

Yeşilyurt'ta Typ Kuraları Çekildi, System.String[]
İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Yeşilyurt Belediyesinde istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde noter gözetiminde gerçekleşen kura çekimi sonucunda işe girmek için başvuru yapan 868 aday arasından 100 kişi Yeşilyurt Belediyesi'nde işe girmeye hak kazandı. Altı ay boyunca istihdam edilecek personeller, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, işe girmeye hak kazananlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başvuran 868 kişi arasındaki kura çekimlerinin tamamlandığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"İŞKUR Müdürlüğümüz ile imzaladığımız Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyemizde 6 ay boyunca istihdam edilecek hemşehrilerimizi belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdik. 868 kişi arasında isimleri açıklanan 100 vatandaşımızı Temizlik İşler Müdürlüğümüzde istihdam edeceğiz. 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren işe başlayacak personellerimiz için İŞKUR'un bize verdiği çalışma programını aynen uygulayacağız, çalışma saatlerini buna göre belirleyeceğiz, sosyal hakları yerine getireceğiz. İşe girmeye hak kazanan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun, çalışmalarında başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:25 Kaynak: AA

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