Yeşilyurt'ta ulaşım ağı güçleniyor

Mollakasım mahallesinde ki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım imkanı sunmak için tüm noktalarda hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Mollakasım mahallesinde ki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım imkanı sunmak için tüm noktalarda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeşilyurtumuzun gelişim sürecine yakışan yollar yaparak, ulaşım ağındaki konfor seviyesini yükseltiyoruz" dedi.



Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelerde kaldırım, yol açma, asfaltlama ve sathi kaplama çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürüyor. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Yeşilyurt'un gelişimine de katkı sağlıyor.



Yol açma ve yol yenileme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurtumuzu güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkımızın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanlarındaki araç ve yaya trafiğini akıcı ve güvenli hale getirmek adına çaba sarf ediyoruz.2019 yılı yatırım programlarımız kapsamında; alternatif yol güzergahları açıp trafik yükünü hafifletmek adına bütün bölgemize kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırıyoruz. Geride kalan beş yıllık hizmet dönemimizde yakaladığımız deneyim ve tecrübeler ışığında ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü bir seviyeye ulaştırıp, daha güvenli, daha konforlu yollarımızın sayısını artırmaktayız. Halkımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Hızla gelişen ve büyüyen bir kimliğe bürünen Mollakasım Mahallesindeki trafik akışının daha hızlı ve seri olması için bu bölgedeki yol açma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, "Bu bölgemiz hızla gelişip ve değiştiği için gerek ulaşım ağının güçlenmesi gerekse de diğer yenileme hizmetlerine fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Konutlaşma ve yapılaşmanın artmasıyla birlikte halkımızın yol ihtiyacını gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde bu bölgemiz de alternatif yol güzergahları açma, mevcuttaki yolları yenileme, bağlantı yollarını açma gibi çalışmalara yoğunluk vermektedir. Şahintepesi ile Kadiruşağı Mahallemiz arasında 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olan bağlantı yolunu açmak adına geçen sene bir çalışma başlatmıştık. Bölgedeki trafik yükünün hafiflemesini sağlayacak olan bu yolumuzun geri kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yolumuzun açılıp hizmete girmesiyle birlikte bu bölgemiz hem daha fazla değer kazanacak hem de hemşehrilerimize konfor seviyesi yüksek yol hizmeti ulaştırmış olacağız. İlçemizde yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettiren, araç ve yaya trafiğinin daha akıcı olması için hizmetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Bir yandan yeni yollar açarken diğer taraftan gönüller yapmaya devam ediyoruz. Kentler ve ilçeler verimli ve kalıcı hizmetlerle büyür, bizde bu anlayıştan yola çıkarak ilçemizin ekonomik, ticaret, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayan ulaşım ağımızdaki nitelik seviyesini yükseltiyoruz. Yeni açmış olduğumuz imara uygun yollarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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