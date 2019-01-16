Yeşilyurt'ta Ulaşım Ağının Konfor Düzeyi Kalıcı Hizmetlerle Yükseliyor

"KIRSAL YAŞAM ALANLARINDAKİ ULAŞIM AĞIMIZIN NİTELİK SEVİYESİ YÜKSELİYOR"

Konutlaşma ve araç trafiğinin her geçen arttığı Yeşilyurt'ta alternatif yol güzergâhları açarak gelişimi yeni alanlara doğru kaydırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Soğuk havaya rağmen ilçemizin dört bir tarafına ulaşan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yol yapım, yenileme ve genişletme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürmektedir. Samanköy'de mahalle içi yollarımız başta olmak üzere tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerdeki ulaşım ağının konfor seviyesini yükseltmek adına stabilize yol çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Çalışmalar tamamlandığı zaman burada ki yaya ve araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Yerli üretime büyük katkı sunan çiftçilerimizin rahat koşullarda arazilerine gidip gelmeleri iş verimliliğini ciddi seviyede artıracaktır, bu durumda ülkemizin ve kentimizin ekonomik yapısına katkılar sunacaktır. Kırsal yaşam alanlarımızda ikâmet eden hemşerilerimizi kışın çamurdan, yazında tozdan kurtarmak adına çaba sarf ediyoruz. Tarımla uğraşan hemşerilerimizin sorun ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak, onlara rahat ve güzel imkânlar sunmak adına elimizden gelen desteği sağlıyoruz. " diye konuştu.

"İLÇEMİZDEKİ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK İÇİN DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Çınar, "Yeşilyurt'un bütün bölgelerindeki hareketli yaşam durumunu göz önüne alarak bizlerde halkımızın refah seviyesini artırmak ve modern yaşam koşullarına sahip olmaları adına dört koldan çalışıyoruz" diye konuştu.

"YENİ AÇILAN KİLOMETRELERCE YOL, YEŞİLYURT'UN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR"

Alt yapısı tamamlanan bütün yolların standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün cadde ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yeşilyurt'ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belli bir plan dâhilinde gerçekleşen saha çalışmalarımız sonucunda; yollarımızın standardı her geçen daha iyi bir konuma gelmektedir. İlçemizin en ücra noktasındaki ulaşım ağını merkezdeki kaliteyle aynı seviyeye çıkarmak adına ciddi yatırımları yapıyoruz. Bütün yatırımlarda Yeşilyurt Belediye farkını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeşilyurt, modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt'un geleceğine yapılan yatırımdır." diye konuştu.

Samanköy mahalle sakinleri de, mahalle içi yolların daha güzel bir görüntüye kavuşması ve akıcı olması adına yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.