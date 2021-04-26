Yeşilyurt'ta verilen sözler gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "eçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizi hemşerilerimizle buluşturacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Numan Özcan ve Mehmet Nakir, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Hoca Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ve Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte yapımında sona doğru yaklaşılan'Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market' inşaat alanındaki çalışmaları inceledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, Başkan Çınar'a teşekkür ederek, bölgenin ihtiyaç duyduğu 'Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market' projesinin hizmete girecek olmasının sevincini yaşadıklarını kaydetti. Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketin alış veriş noktaları, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yeşiltepe'nin cazibesini artıran güçlü ve modern yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Çınar, " Yeşiltepe'de yapımı devam eden semt pazarı ve market inşaatındaki çalışmalarımızı Belediye Meclis Üyelerimiz, AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte inceledik. 111 adet pazar yerinin yanı sıra çay ocağı, bay-bayan mescit, lavabolar ve dinlenme alanları yer alacağı Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizin tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Pazarcılar Odamızla yapacağımız görüşmelerin ardından buranın iç organizasyonunu, tefrişatı ve diğer düzenlemeleri de tamamladıktan sonra Yeşilyurt'lulara verdiğimiz bir vaadin daha açılışını yapacağız" dedi.

Son dönemlerde hızla gelişip değişen ve tercih edilen Yeşiltepe'nin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı bölgeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Çınar, " Kentsel dönüşüm projeleri, açılan yollar, düzenlenen kaldırımlar, aydınlatmalar, parklar, sosyal, sportif ve kültürel mekanlarla çehresi değişen Yeşiltepe'nin sosyal yaşam kültürüne bir güzellik daha katmaya hazırlanıyoruz. Bu tür güçlü ve modern yatırımlarla gelişime açık bir hüviyete sahip bu bölgemizi daha fazla geliştiriyoruz. Yatırımlar çoğaldıkça yeni işyerleri ve konutlarda yapılmaya başlandı. Bizlerde gelişim içerisine olan bu tür bölgelerimizin planlı ve sağlıklı büyümesi adına yatırımlarımızı bu bakış açısıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın mutfak alış verişlerini rahat, güvenli ve temiz alanlarda yapması, sebzelerini ve meyvelerini taze ve gündelik alması, esnaflarımızın ise ürünlerini güzel alanlarda satması için bu tür insan odaklı projelerimizin sayısını artırmaktayız. Pazarcılar Odamızın da destekleriyle buraya bölgenin ihtiyaç duyduğu çok güzel bir yatırım daha kazandırmış olacağız. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizi hemşerilerimizle buluşturacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik, bundan sonrada aynı anlayışla hareket edip Yeşilyurt'umuzun geleceğine modern ve güçlü eserler emanet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA