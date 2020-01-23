Yeşilyurt'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın katılımıyla belediye ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bıraktı.

Yılmaz, bölgede son günlerde yağan yoğun kar sebebiyle yaban hayatındaki hayvanları da düşündüklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi, aç kalıp köylere ve ilçe merkezlerine inerek vatandaşlara zarar vermemesi için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Doğayı seviyoruz. Hayvanları da koruyup kollamamız gerekir. Yeşilyurt Belediyesi olarak mücavir alanımızda bulunan ve kış şartlarının etkili olduğu alanlara zaman zaman yem bırakmaya devam edeceğiz." dedi.