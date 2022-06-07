Yeşilyurtlular, bereketli bir sezon için Kuşcu köyü Alan mevkisinde bir araya geldi. Yeşilyurt Merkez Camisi imam hatibi Mustafa Çetin 'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Nuri Tapan tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Son Dakika

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