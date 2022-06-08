Bereketli bir sezon için Yeşil Parkta Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların katkılarıyla yağmur duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Nuri Tapan, yağmur duası yaptı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Hisarcık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Son Dakika

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