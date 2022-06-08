Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı

08.06.2022 17:56
Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Bereketli bir sezon için Yeşil Parkta Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların katkılarıyla yağmur duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Nuri Tapan, yağmur duası yaptı.

Daha sonra katılımcılara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

Yağmur duasına Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Tokat'ta yağmur duası Tokat'ta yağmur duası Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı
Kaynak: AA

Yeşilyurt, Hisarcık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement