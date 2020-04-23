Yeşilyurt'ta yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Ramazan Ayı nedeniyle Korona virüs salgınından mağdur olanlara gıda ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla hazırlanan 200 adet gıda ve yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gıda paketlerinin dağıtılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel bir tehdit haline dönüşüp, binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan ve mağdur olan vatandaşlarımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Valiliğimizin koordinasyonda ve bilgisinde ilçe genelinde hem bizim tespit ettiğimiz hem de Emanet Çarşımıza başvuru yapan hemşehrilerimize Ramazan Ayı öncesinde bir nebzede olsa destek sağlamak adına hazırlanan 200 adet gıda paketlerini ekiplerimiz teker teker teslim ettiler. Yaşadığımız zor günleri daha fazla kenetlenerek, yardımlaşarak, ekmeğimizi aşımızı paylaşarak aşmalıyız. Zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek ve el uzatmak bizim sorumluluğumuz ve biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde mağduriyetleri engellemek için büyük bir çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma hizmetlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Çınar, " Hiç bir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının bulunduğu bugünlerde ekiplerimizle birlikte halkımızın refahı, huzuru ve sağlığı için görev başındayız. Çok dinamik ve çalışkan bir ekiple sürekli sahada ve görevimizin başındayız. Tek istediğimiz hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu olmaları ayrıca evde kalmalarıdır. Bu süreçte evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'un tüm mahallelerinde alışveriş başta olmak üzere temel ihtiyaçları için talepte bulunan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza hizmet etmeye 7/24 devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA